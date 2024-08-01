Абрагам, getty images
01 серпня 2024, 09:24
Нападник римської Роми Теммі Абрагам найближчим часом може приєднатися до Мілана. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі не розраховує на 26-річного англійця, тому римляни шукають для нього новий клуб, яким може стати Мілан.
Зазначається, що керівництво "россонері" серйозно розглядає можливість річної оренди Абрагама.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Теммі Абрагам через важку травму хрестоподібних зв'язок пропустив більшу частину минулого сезону, загалом відігравши лише 12 матчів за Рому, забивши один гол та віддавши одну результативну передачу.