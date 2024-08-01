Італія

Ще один нападник для "россонері"?

Нападник римської Роми Теммі Абрагам найближчим часом може приєднатися до Мілана. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі не розраховує на 26-річного англійця, тому римляни шукають для нього новий клуб, яким може стати Мілан.

Зазначається, що керівництво "россонері" серйозно розглядає можливість річної оренди Абрагама.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Теммі Абрагам через важку травму хрестоподібних зв'язок пропустив більшу частину минулого сезону, загалом відігравши лише 12 матчів за Рому, забивши один гол та віддавши одну результативну передачу.