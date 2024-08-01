40-річний колишній футболіст тренуватиме юних "нерадзурі".
Самір Ханданович, Getty Images
01 серпня 2024, 14:59
Інтер повідомив про те, що колишній капітан команди Самір Ханданович обійняв нову посаду, очоливши юнацьку команду до 17 років.
Колишній воротар "нерадзуррі" після закінчення кар'єри перейшов на роботу в Інтері як скаут воротарів для першої команди і молодіжних команд. Тепер він став головним тренером команди U-17.
Нагадаємо, що 40-річний Ханданович відіграв 11 сезонів за Інтер з 2012 по 2023 рік.
Раніше повідомлялося, що Інтер погодив контракт з Думфрісом.