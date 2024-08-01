Італія

40-річний колишній футболіст тренуватиме юних "нерадзурі".

Інтер повідомив про те, що колишній капітан команди Самір Ханданович обійняв нову посаду, очоливши юнацьку команду до 17 років.

Колишній воротар "нерадзуррі" після закінчення кар'єри перейшов на роботу в Інтері як скаут воротарів для першої команди і молодіжних команд. Тепер він став головним тренером команди U-17.

Нагадаємо, що 40-річний Ханданович відіграв 11 сезонів за Інтер з 2012 по 2023 рік.

Раніше повідомлялося, що Інтер погодив контракт з Думфрісом.