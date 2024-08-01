Інтер повідомив про те, що колишній капітан команди Самір Ханданович обійняв нову посаду, очоливши юнацьку команду до 17 років.

Колишній воротар "нерадзуррі" після закінчення кар'єри перейшов на роботу в Інтері як скаут воротарів для першої команди і молодіжних команд. Тепер він став головним тренером команди U-17.

Нагадаємо, що 40-річний Ханданович відіграв 11 сезонів за Інтер з 2012 по 2023 рік. 

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