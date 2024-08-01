Італія

За 35-річного футболіста просять близько п'яти мільйонів євро.

Марко Арнаутович може перейти з Інтера в Комо.

Раніше стало відомо, що "нерадзурі" планують розлучитися з 35-річним нападником, розраховуючи продати його за суму близько 5 млн євро.

За даними Il Giorno, днями футболіст був помічений у Комо. У липні однойменний клуб очолив Сеск Фабрегас.

Хоча Комо перебуває в пошуку нападників, не факт, що Арнаутович приїжджав на зустріч із керівництвом клубу.

З огляду на той факт, що спортивна база Інтера розташована неподалік, він міг перебувати там з інших причин, зазначають джерела.

У сезоні-2023/24 Арнаутович провів 27 матчів у Серії А: на його рахунку 5 голів і 3 асисти.