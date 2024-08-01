Італія

25-річний футболіст хоче виступати на Сан-Сіро.

Мілан зробить нову пропозицію щодо трансферу Юссуфа Фофана.

Раніше Монако відхилив пропозиції "россонері" на 12 і 17 млн євро. Повідомлялося, що Вест Гем готовий заплатити за півзахисника 35 млн євро.

За даними Calciomercato, Фофана хоче тільки в Мілан — таке рішення він ухвалив ще у квітні минулого року.

Хавбек спробує чинити тиск на Монако. При цьому клуб, як і раніше, не прийняв пропозицію Вест Гема.

Повідомляється, що найближчим часом Мілан розробить стратегію переговорів щодо Фофана.

Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.