Італія

Поступився українець лише своїм колегам за позицією.

Придбання центрального нападника Артема Довбика стало для Роми п'ятим найдорожчим в історії, передає портал transfermarkt.

Повідомляється, що за 27-річного українця Жирона отримала 30,5 мільйонів євро. Однак, з урахуванням бонусів ця сума може зрости.

Нагадаємо, що римським "вовкам" уперше в історії вдалося придбати найкращого бомбардира однією з європейських ліг за підсумками минулої кампанії.

Раніше Довбик прокоментував своє рішення перебратися саме до Риму.