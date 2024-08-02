Поступився українець лише своїм колегам за позицією.
Артем Довбик, Getty Images
02 серпня 2024, 20:22
Придбання центрального нападника Артема Довбика стало для Роми п'ятим найдорожчим в історії, передає портал transfermarkt.
Повідомляється, що за 27-річного українця Жирона отримала 30,5 мільйонів євро. Однак, з урахуванням бонусів ця сума може зрости.
Нагадаємо, що римським "вовкам" уперше в історії вдалося придбати найкращого бомбардира однією з європейських ліг за підсумками минулої кампанії.
Раніше Довбик прокоментував своє рішення перебратися саме до Риму.