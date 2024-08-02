Італія

Українець уже дав перше інтерв'ю в якості гравця "вовків".

Центральний нападник Артем Довбик висловився щодо свого переходу до Роми, передає офіційний YouTube-канал клубу Серії А.

Довбик зазначив, не може дочекатися перших днів із командою і додав, що зараз він дуже щасливий.

"Фрідкіни? Я говорив із Деном і Раяном [The Friedkin Group володіє 95.97% акцій Роми]. Я ніколи раніше не спілкувався з президентом клубу до трансферу. Це, звичайно, переконало мене приїхати сюди. Дуже хочу подякувати родині Фрідкін за довіру.

Я обрав Рому, тому що це один із найкращих італійських клубів, із важливим проєктом, в який я дуже вірю. Сподіваюся, ми зможемо зробити щось цікаве цього сезону.

Рома є дуже важливим і пристрасним клубом порівняно з Жироною. Я знаю, що на мені великий тиск, проте футбол без тиску — це не футбол.

Я відчуваю відповідальність, але це честь — грати тут, в Італії, тож я намагатимуся показати свій найкращий футбол. Сподіваюся забити тут багато голів.

Я спілкувався з Даніеле де Россі. Він пояснив мені свої тактичні ідеї, потім трохи розповів про клуб. Я відчув позитивні емоції після цієї розмови, тому й зробив цей вибір.

Олімпіко? Чудовий стадіон, я бачив багато матчів, які тут проходили. Тут завжди 70 тисяч уболівальників і грати перед такою кількістю людей надзвичайно. Думаю, такий стадіон дає додаткову енергію", — заявив 27-річний українець.

Раніше повідомлялося, що задля цього трансферу Артем відмовився від бонусу в розмірі 1,5 млн євро.