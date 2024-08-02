Українець уже дав перше інтерв'ю в якості гравця "вовків".
Артем Довбик, Getty Images
02 серпня 2024, 19:45
Центральний нападник Артем Довбик висловився щодо свого переходу до Роми, передає офіційний YouTube-канал клубу Серії А.
Довбик зазначив, не може дочекатися перших днів із командою і додав, що зараз він дуже щасливий.
"Фрідкіни? Я говорив із Деном і Раяном [The Friedkin Group володіє 95.97% акцій Роми]. Я ніколи раніше не спілкувався з президентом клубу до трансферу. Це, звичайно, переконало мене приїхати сюди. Дуже хочу подякувати родині Фрідкін за довіру.
Я обрав Рому, тому що це один із найкращих італійських клубів, із важливим проєктом, в який я дуже вірю. Сподіваюся, ми зможемо зробити щось цікаве цього сезону.
Рома є дуже важливим і пристрасним клубом порівняно з Жироною. Я знаю, що на мені великий тиск, проте футбол без тиску — це не футбол.
Я відчуваю відповідальність, але це честь — грати тут, в Італії, тож я намагатимуся показати свій найкращий футбол. Сподіваюся забити тут багато голів.
Я спілкувався з Даніеле де Россі. Він пояснив мені свої тактичні ідеї, потім трохи розповів про клуб. Я відчув позитивні емоції після цієї розмови, тому й зробив цей вибір.
Олімпіко? Чудовий стадіон, я бачив багато матчів, які тут проходили. Тут завжди 70 тисяч уболівальників і грати перед такою кількістю людей надзвичайно. Думаю, такий стадіон дає додаткову енергію", — заявив 27-річний українець.
Раніше повідомлялося, що задля цього трансферу Артем відмовився від бонусу в розмірі 1,5 млн євро.