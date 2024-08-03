Італія

Гравець може закрити будь-яку позицію позаду.

Італійський Комо посилено готується до виступів у "елітному" дивізіоні й трансферна кампанія цього клубу є чи не найбільш активною серед усіх учасників Серії A.

Черговим придбанням команди Сеска Фабрегаса став нідерландський захисник Кевін Дікс, який останні три роки грав у датському Копенгагені.

Для 27-річного виконавця італійський чемпіонат не є незнайомим — ще влітку 2016 року він перейшов із Вітесса до Фіорентини за 2,9 млн євро, після чого в нього були оренди до Феєнорда, Емполі та Орхуса перед тим, як у 2021 році його в якості вільного агента забрав до себе Копенгаген.

Сторони погодили трансфер за 5 млн євро, а футболіст отримає контракт до 2027 року.

За Копенгаген захисник, який може відіграти на будь-якій позиції в обороні, провів 130 матчів, забив 12 голів та віддав 17 гольових передач.