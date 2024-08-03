Італія

В Турині не розраховуються на італійського вінгера.

Атакуючий півзахисник туринського Ювентуса Федеріко К'єза не братиме участь у товариському матчі своєї команди проти Бреста, який пройде в рамках підготовки до нового сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, новий головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта не включив 26-річного італійця в заявку, бо не розраховує на нього.

Ювентус й досі хоче продати К'єзу цього літнього трансферного вікна.

У минулому сезоні італійський вінгер зіграв за туринців 37 матчів, забив 10 голів та віддав 3 асисти.