Італія

Артем уперше вийшов на поле у футболці нового клубу.

У контрольному поєдинку в Італії в суботу, 3 серпня, зустрілися римська Рома та пірейський Олімпіакос.

Українські центрфорварди обох клубів опинилися поза стартовими складами. Новачок Роми Артем Довбик вийшов на поле з лави запасних по перерві, тоді як Роман Яремчук так на ньому й не з'явився. Товариська зустріч завершилася нічийним результатом.

Нагадаємо, що за Олімпіакос ексгравець Брюгге дебютував учора, відзначившись асистом у матчі проти Тернани (4:0).

Зазначимо, що вже наступної суботи, 10 серпня, Рома на Гудісон Парк зустрінеться з Евертоном, за який виступає захисник Віталій Миколенко.

Рома — Олімпіакос 1:1

Голи: Пеллегріні, 17 (пен.) — Родіней, 22 (пен.)

Рома: Свілар — Челік (Ель Шаараві, 46), Манчіні (Дібала, 46), Ндіка (Кумбулла, 69), Анхеліньйо (Даль, 82) — Ле Фе (Граціані, 82), Крістанте (Бове, 46) — Суле (Пізіллі, 69), Пеллегріні (Сангаре, 46), Залевські (Довбик, 46) — Абрагам (Смоллінг, 46)

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Б'янкон, Пірола (Рецос, 76), Ортега — Бакулас (Музакітіс, 88), Нтой — Б'єль, Шикінью, Велде — Костулас

Попередження: Ле Фе, Сангаре — Б'янкон, Б'єль