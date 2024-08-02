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Хороший початок для українця в новому клубі.

Центральний нападник Роман Яремчук дебютував за Олімпіакос у контрольному поєдинку з італійською Тернаною.

Українець з'явився в стартовому складі колективу Хосе Луїса Менділібара, відзначившись гольовою передачею на правого вінгера Желсона Мартінша в другому таймі зустрічі, що проходила в Італії.

Тернана — Олімпіакос 0:4

Голи: Мартінш, 58, Куцидіс, 60, Велде, 76, Папаканеллос, 82

Зазначимо, що вже завтра, 3 серпня, грецький клуб зустрінеться з Ромою, куди перебрався інший центрфорвард збірної України Артем Довбик.