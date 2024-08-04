Італія

Італійський фахівець розповів деякі подробиці переговорів з українським нападником.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі висловився про трансфер українського форварда Артема Довбика з каталонської Жирони в римський клуб. Цитує 41-річного італійця Football Italia.

"Якщо йдеться про переговори з гравцями, то кожен член клубу відіграє свою роль. Як і будь-який тренер, я спілкуюся з потенційними новачками — по-іншому трансфери не відбуваються. У випадку з Довбиком ключовий вплив мала його бесіда з Деном Фрідкіном (власник Роми — ред.). Нам потрібен був такий футболіст, і ми зробили все, що було в наших силах, щоб здійснити цей трансфер.

Довбику потрібен час, але він вже досить непогано освоївся. Приємно усвідомлювати, що всі наші новачки дійсно хотіли до Роми — вони відмовилися від більш вигідних варіантів, сказали "ні" іменитим клубам", — заявив Де Россі.