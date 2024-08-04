Італія

За гравця пропонують 15 мільйонів євро і бонуси.

Мілан зробив Тоттенгему поліпшену пропозицію щодо Емерсона Рояла.

Лондонський клуб раніше відмовився продати бразильського захисника за 10 млн євро.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, нова пропозиція Мілана становить 15 мільйонів євро з додаванням бонусів.

Переговори з Тоттенгемом перебувають у завершальній стадії — очікується, що угоду буде закрито найближчими днями.

У минулому сезоні Емерсон провів 22 матчі в АПЛ: на його рахунку 1 гол.