Італія

Побудувати суперкар’єру в Неаполі так не вийшло.

Італійський атакувальний півзахисник Джанлука Гаетано є вихованцем неаполітанського Наполі й ще жодного разу в своїй професійній кар’єрі не залишав цей клуб на постійній основі.

Однак футболісту вже виповнилось 24 роки, а до місця в стартовому складі йому так само далеко, як і під час дебюту за основну команду в 2019 році.

Останні пів року для Гаетано минули в оренді в складі сардинського Кальярі, а вже по поверненні назад до Неаполя гравець вирішив, що варто робити новий крок у кар’єрі.

Наполі наразі веде перемовини з Пармою щодо трансферу за 8 млн євро + 2 млн євро бонусів, і цього тижня має відбутись вирішальна зустріч у цьому процесі.

Гаетано загалом провів за Наполі 31 матч, забив два голи та віддав дві гольові передачі.