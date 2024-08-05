Італія

У "нерадзурі" є кадрові проблеми.

Новобранці Інтера Мехді Таремі, Пйотр Зеліньскі та Марко Арнаутович зазнали ушкоджень, повідомляє пресслужба міланського клубу.

Зеліньскі, який перейшов із Наполі, і Арнаутович, якого Інтер викупив у Болоньї, відчувають проблеми з м'язами лівого стегна.

Однак якщо австрійський може з дня на день може піти на поправку, то у польського хавбека більш серйозне розтягнення — на відновлення можуть піти тижні.

Що стосується Таремі, то минулого тижня колишній форвард Порту отримав розтягнення задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Інтер завоював перемогу в Серії А.