Італія

Оце так новина.

Римська Рома після товариського матчу з грецьким Олімпіакосом (1:1) відправилася в Англію на завершальний тренувальний збір.

За інформацією Siamolaroma.it, у складі делегації "вовків" відсутній новачок команди — український нападник Артем Довбик. Це пов'язано з очікуванням оформлення британської візи.

Зазначається, що 27-річний гравець приєднається до римлян найближчим часом після оформлення всіх документів.

Нагадаємо, для Роми сезон-2024/25 стартує 18-го серпня, матчем з Кальярі в рамках 1-го туру італійської Серії А. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, Довбик потрапив до топ-5 найдорожчих трансферів в історії Роми.