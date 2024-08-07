Італія

Французький центрбек хоче перейти в туринський клуб.

Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо прагне приєднатися до туринського Ювентуса, з яким італійський клуб напередодні узгодив контракт. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "стара синьйора" продовжує вести переговори з клубом французької Ліги 1 щодо 24-річного центрбека, наполягаючи на його переході.

Раніше повідомлялося, що Ювентус має намір орендувати Тодібо із зобов'язанням викупу за суму, близьку до 35 млн євро.

Зазначимо, що Жан-Клер Тодібо виступає за Ніццу з 2021 року. До повернення до Франції центрбек протягом двох років належав каталонській Барселоні.