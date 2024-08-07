Італія

Матео Ретегі приєднається до бергамасків.

Напередодні Джанлука Скамакка вилетів щонайменше до 2024 кінця року через травму коліна, і Аталанта знайшла вирішення проблеми з нападником в Дженоа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "грифони" прийняли офіційну пропозицію бергамасків щодо Матео Ретегі.

За інформацією джерела, Аталанта заплатить за 25-річного італійця аргентинського походження 22 мільйони євро, а ще 3 мільйони передбачено в якості бонусів.

У минулому сезоні Матео Ретегі провів за Аталанту 31 матч у всіх турнірах, забивши 9 голів та віддавши 3 асисти.