Італія

Футболіст готується до фіналу Ігр-2024 у рідній країні.

Французький центральний захисник Лоїк Баде наразі перебуває в складі олімпійської збірної своєї країни на Іграх-2024, де вже дістався до фіналу змагань.

А тим часом, коли 24-річний виконавець повернеться до розташування його клубу, андалузької Севільї, на нього очікуватиме непростий вибір стосовно подальшої долі власних виступів.

Лондонський Тоттенгем звернувся до "нервіонців" за інформацією щодо можливості трансферу, і одразу ж активізувалась римська Рома, для якої трансферна кампанія цього літа придбанням українського нападника Артема Довбика точно не обмежиться.

"Вовки" при цьому були більш конкретними й запропонували іспанцям до 20 млн євро за їхнього футболіста.

У минулому сезоні Лоїк провів 33 матчі та віддав один гольовий пас.