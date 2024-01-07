Англія

Клуб хоче підсилити свій склад центральним захисником.

Тоттенгем хоче оформити трансфер захисника Севільї Лоїка Баде - повідомляє ресурс El Chiringuito.

Нещодавно він продовжив контракт з Севільєю, до якої він свого часу перейшов на правах оренди.

Лондонський колектив не може поки що домовитися із Раде Дрегушіном, тому може намагатися знайти альтернативу на трансферному ринку. Іспанська команда буде намагатися залишити гравця в себе принаймні до завершення сезону.

Цієї кампанії Лоїк провів 16 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.