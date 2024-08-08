Італія

Молодий гравець навряд чи б зміг претендувати на місце в основному складі туринців.

Італійський нападник Нікола Секулов є мало відомим на глобальному європейському ринку, адже його професійна кар’єра наразі обмежується тільки ліченими хвилинами в складі основної команди туринського Ювентуса.

Здебільшого, 22-річний виконавець перебуває в складі молодіжної команди

Ювентус Next Gen, проте стрімко наближається той момент, коли він має все ж таки робити більш змістовний крок у розвитку.

Можливо, це відбуватиметься вже в місті Генуя, команда з якого, Сампдорія, запропонувала Юве 2 млн євро за гравця.

Наразі перемовини є достатньо близькими до вдалого для всіх сторін завершення.

У минулому сезоні Секулом провів 27 матчів, забив дев’ять голів та віддав дві гольові передачі й при цьому перші пів року перебував у оренді в Кремонезе.