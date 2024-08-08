Італія

Керманич Аталанти прокоментував погляди свого гравця на майбутнє в його клубі.

Нідерландський атакувальний півзахисник Тен Копмейнерс цього літа опинився в неоднозначній ситуації, адже ще наприкінці минулого сезону від повідомив свій нинішній клуб, бергамаську Аталанту, що бажає піти на підвищення.

За великим рахунком, "Богиня" не проти продати 26-річного виконавця, аби тільки пропозиція надійшла відповідна.

Ближчим за всіх до трансферу гравця наразі є туринський Ювентус, але навіть над останньою ставкою "зебр" клуб із Бергамо досі розмірковує.

А тим часом для головного тренера Аталанти Джан П’єро Гасперіні ця ситуація вже давно вирішена.

"Ситуація була більш-менш робочою до минулого тижня, а потім Копмейнерс вирішив перейти в Ювентус, і відповідно більше не грати і не тренуватись із нами.

У нього вже є угода з Юве, тож він відчуває стрес. Із таким настроєм він не може бути корисним ані клубу, ані своїм партнерам на полі.

Клуб зайняв дуже тверду позицію, тому що вони відчувають, що їх шантажують цією ситуацією. Цей випадок відрізняється від інших, коли Аталанта продавала своїх гравців за умовний євро", — заявив італійський фахівець.

Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.