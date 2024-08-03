Італія

"Стара сеньйора" завзято бореться за нідерландського півзахисника.

Туринський Ювентус нещодавно зробив першу пропозицію Аталанті щодо півзахисника Тена Копмейнерса, але судячи за все "богинь" вона не влаштувала.

За інформацією Football Italia, керівництво "старої сеньйори" на цьому не зупинилося та зробило покращену пропозицію Аталанті. Туринський клуб, що давав спочатку 45 млн євро, збільшив пропозицію щодо 26-річного нідерландця до 48-50 млн. євро плюс ще 5-7 млн. євро у вигляді різноманітних бонусів.

Зазначається, що сам футболіст вже погодив особисті умови з "Юве" та чекає на домовленість між двома клубами. Аталанта оцінює свого гравця у 60 млн. євро. Перемовини тривають.

Чинний контракт нідерландця з "бергамасками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "богинь" за підсумками сезону-2023/24.