Італія

Бергамаски знайшли підсилення складу на Олімпіаді в Парижі.

Правий латераль Альмерії та олімпійської збірної Іспанії Марк Пубіль перейде до італійської Аталанти за 20 млн. євро. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угоду вже завершено. Італійський клуб очікує на захисника для медичного огляду після фіналу футбольного турніру Олімпійських Ігор-2024 у Парижі.

Повідомляється, що крім суми трансферу, в угоду входять різні бонуси та відсоток від перепродажу 21-річного іспанця.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Минулого сезону Марк Пубіль відіграв за Альмерію 23 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку чотири матчі та один забитий м'яч на ОІ-2024 в складі олімпійської збірної Іспанії.