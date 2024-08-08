Італія

Українець може стати гравцем чинного чемпіона Італії.

Міланський Інтер в пошуках молодого нападника звернув свою увагу на 22-річного форварда київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, американський фонд Oaktree, який є власником "нерадзуррі" виділив гроші на придбання молодого нападника на перспективу. В шорт-листі Інтера знаходиться два форварди: Владислав Ванат з київського Динамо та Карім Конате з РБ Зальцбург.

Зазначається, що вартість українця значно менша порівняно з ціною на 20-річного івуарійського нападника, тому саме Ванат є фаворитом на перехід у Інтер.

Також повідомляється, що скаути міланського клубу вже рік спостерігають за форвардом збірної України та відзначають значний прогрес футболіста.

Чинний контракт Владислава з киянами розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро. Угода Конате з австрійським клубом діє до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює івуарійця у 25 млн. євро.

Цього сезону Владислав Ванат вже встиг відіграти за Динамо Київ три матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів, забити один гол та віддати дві результативні передачі. В свою чергу на рахунку Каріма Конате у сезоні-2024/25 два матчі за РБ Зальцбург та три голи.