Італія

Вінгер може продовжити кар'єру в іншій команді із Серії А.

Нападник Федеріко К'єза, найімовірніше, розлучиться з туринським Ювентусом, і, за останніми чутками, на нього претендують не тільки європейські клуби, а й гранди з-поміж прямих конкурентів туринців — чинний чемпіон країни Інтер, а також віцечемпіон Мілан.

Особливо активно діє на цьому терені Златан Ібрагімович, який наполегливо запрошує К'єзу в Мілан.

Швед навіть обговорив можливий трансфер із керівництвом іншого свого колишнього клубу, туринського Ювентуса.

Мілан, як уточнює derbyderbyderby.it, готовий запропонувати 25 мільйонів євро за К'єзу.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.