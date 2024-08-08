Нападник Федеріко К'єза, найімовірніше, розлучиться з туринським Ювентусом, і, за останніми чутками, на нього претендують не тільки європейські клуби, а й гранди з-поміж прямих конкурентів туринців — чинний чемпіон країни Інтер, а також віцечемпіон Мілан. 

Особливо активно діє на цьому терені Златан Ібрагімович, який наполегливо запрошує К'єзу в Мілан. 

Швед навіть обговорив можливий трансфер із керівництвом іншого свого колишнього клубу, туринського Ювентуса. 

Мілан, як уточнює derbyderbyderby.it, готовий запропонувати 25 мільйонів євро за К'єзу. 

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами. 