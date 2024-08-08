Італія

"Фіалки" чекають на "зелене світло" від іспанського голкіпера.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа близький до відновлення професійної кар'єри в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний іспанець близький до переходу у Фіорентину, яка чекає отримати остаточне "так" від іменитого гравця найближчим часом для проходження медогляду.

Зазначається, що Де Хеа запропонували контракт на один сезон із річною зарплатою в 3 мільйони євро та можливістю пролонгації угоди.

Нагадаємо, що Давід Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед влітку минулого року на правах вільного агента, і з того моменту він наразі залишається без клубу.