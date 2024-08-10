Італія

Гравець виступає за клуб від зими 2019 року.

Італійський воротар П’єтро Терраччано розпочав свою пригоду в таборі Фіорентини ще далекої зими 2019 року, і з тих пір став невід’ємною складовою клубу з Флоренції.

Однак уже наступного літа контракт 34-річного виконавця мав би добігти свого завершення, тож "лілії" цього літа, зокрема, займались і питаннями продовження цієї угоди.

У підсумку, виконана робота з цього приводу не залишилась без результату, і місцеві ЗМІ повідомляють, що ще бодай на один додатковий рік, до літа 2026 року, Терраччано залишатиметься гравцем Фіорентини.

У минулому сезоні П’єтро провів 47 матчів, пропустив 53 голи та зіграв 13 матчів "на нуль".