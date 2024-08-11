Італія

Італійці працюють над заміною Копмейнерсу?

Аталанта може підписати найкращого асистента минулого сезону чемпіонату Шотландії. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, бергамаски запропонували чинному чемпіону Шотландії Селтіку 23 мільйони євро за Меттью О'Райлі. В свою чергу "кельти" оцінюють 23-річного данця в 28 мільйонів євро. Перемовини між клубами тривають.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Метт О'Райлі відіграв за Селтік 49 матчів, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач.