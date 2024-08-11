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11 серпня 2024, 13:22
Аталанта може підписати найкращого асистента минулого сезону чемпіонату Шотландії. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, бергамаски запропонували чинному чемпіону Шотландії Селтіку 23 мільйони євро за Меттью О'Райлі. В свою чергу "кельти" оцінюють 23-річного данця в 28 мільйонів євро. Перемовини між клубами тривають.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Минулого сезону Метт О'Райлі відіграв за Селтік 49 матчів, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач.