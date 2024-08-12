Італія

Гравець налаштований на трансфер.

Туринський Ювентус, після приходу на посаду головного тренера Тіаго Мотти, активно працює на трансферному ринку в пошуках нових футболістів.

Зокрема, нового керманича цікавить підсилення центру захисту, куди "зебри" розглядають французького захисника Мілана П’єрра Калулу.

Цей інтерес щодо 24-річного виконавців отримав чіткі обриси одразу після того, як "б’янконері" зробили офіційну пропозицію "россонері".

Річна оренда за 3 млн євро та 14 млн євро згодом за повноцінний трансфер — такий факс сьогодні отримали в офісі Мілана.

Власне Калулу вже дав згоду на здійснення цього переходу.

У минулому сезоні через травму П’єр зіграв 11 матчів (505 хвилин).