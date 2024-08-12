26-річний футболіст близький до переходу до складу "бьянконері".
Ніколас Іван Гонсалес, Getty Images
12 серпня 2024, 18:12
Ніколас Гонсалес близький до переходу в Ювентус.
Туринський клуб домовився з Фіорентиною про придбання півзахисника за 30 мільйонів євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Крім цього, у аргентинця також уже є домовленість із Ювентусом про особисту угоду.
Зазначається, що туринці можуть долучити до угоди Філіпа Костича або Вестона Маккенні, однак ці трансфери можуть бути оформлені й окремо.
Минулого сезону Гонсалес провів 29 матчів у Серії А: на його рахунку 12 голів і 2 асисти.