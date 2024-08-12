Італія

26-річний футболіст близький до переходу до складу "бьянконері".

Ніколас Гонсалес близький до переходу в Ювентус.

Туринський клуб домовився з Фіорентиною про придбання півзахисника за 30 мільйонів євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Крім цього, у аргентинця також уже є домовленість із Ювентусом про особисту угоду.

Зазначається, що туринці можуть долучити до угоди Філіпа Костича або Вестона Маккенні, однак ці трансфери можуть бути оформлені й окремо.

Минулого сезону Гонсалес провів 29 матчів у Серії А: на його рахунку 12 голів і 2 асисти.