Італія

Захисник Ювентуса не захотів переходити до Аль-Айна.

Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані відмовився переходити до чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний італієць відхилив пропозицію Аль-Айна та продовжує пошуки нового клубу.

Зазначається, що головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта не розраховує на Ругані, тому Ювентус працює над його продажем.

У сезоні-2023/24 Даніеле Ругані провів 17матчів у рамках Серії А і забив 2 голи.