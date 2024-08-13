Захисник Ювентуса не захотів переходити до Аль-Айна.
Даніеле Ругані, Getty Images
13 серпня 2024, 09:59
Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані відмовився переходити до чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний італієць відхилив пропозицію Аль-Айна та продовжує пошуки нового клубу.
Зазначається, що головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта не розраховує на Ругані, тому Ювентус працює над його продажем.
У сезоні-2023/24 Даніеле Ругані провів 17матчів у рамках Серії А і забив 2 голи.