Італія

Атланта Юнайтед хоче підписати узбецького форварда.

Нападник Роми Ельдор Шомуродов може продовжити кар'єру в американсько-канадській МЛС.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Атланта Юнайтед зробила пропозицію "вовкам" щодо 29-річного узбецького форварда.

Зазначається, що переговори між клубами проходять в позитивному ключі — усі сторони зацікавлені в тому, щоб цей трансфер відбувся.

У минулому сезоні Шомуродов провів за Рому 24 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.