Атланта Юнайтед хоче підписати узбецького форварда.
Ельдор Шомуродов, Getty Images
13 серпня 2024, 13:18
Нападник Роми Ельдор Шомуродов може продовжити кар'єру в американсько-канадській МЛС.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Атланта Юнайтед зробила пропозицію "вовкам" щодо 29-річного узбецького форварда.
Зазначається, що переговори між клубами проходять в позитивному ключі — усі сторони зацікавлені в тому, щоб цей трансфер відбувся.
У минулому сезоні Шомуродов провів за Рому 24 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.