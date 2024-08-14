Італія

Клубам знову доведеться домовлятись.

Бразильський центральний півзахисник Артур Мело свого часу перейшов до каталонської Барселони з бразильського Греміо за 31 млн євро в якості дуже перспективного гравця.

Однак відтоді вже минуло шість років, і за плечима 28-річного виконавця залишились трансфер до туринського Ювентуса за 80,6 млн євро, а також оренди до англійського Ліверпуля за 4,5 млн євро та Фіорентини за 2 млн євро.

Останній період припав на минулий сезон і був для футболіста більш-менш успішний, тож не дивно, що Артур та "лілії" хотіли б повторити цей досвід у прийдешньому футбольному році.

Проте домовитись про повноцінний трансфер з Юве так і не вийшло, а на заваді чергової оренди стоїть питання заробітної плати гравця.

Минулого року клуби домовились про спільну виплату коштів для футболіста, тоді як цього разу туринці бажають уникнути цього.

Артур виказав бажання повернутись до Флоренції, однак усе залежить виключно від його нинішнього клубу.

У минулому сезоні Мело провів 48 матчів, забив два голи та віддав чотири гольові передачі.