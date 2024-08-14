Італія

Гравець останніми роками постійно грав по орендах.

Італійський нападник Маттео Канчельєрі досі залишається маловідомим гравцем для широкого загалу.

Однак рік тому, на початку липня, римський Лаціо побачив у ньому неабиякий потенціал та заплатив Вероні 8,5 млн євро.

Утім, уже посеред серпня 22-річний виконавець пішов до оренди в Емполі за 1 млн євро, де й провів увесь минулий сезон.

А вже після повернення на футболіста чекала нова пригода — Парма прийшла до офісу Лаціо з 8 млн євро та вмовила "орлів" передати їм права на досі перспективного гравця спочатку на правах оренди за 1,2 млн євро.

Контракт буде підписано за схемою "1+4".

Канчельєрі в минулому сезоні провів 36 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.