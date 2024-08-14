Італія

Швидкі перемовини для клубу з Генуї.

Італійський нападник північномакедонського походження Нікола Секулов цього літа повернувся до розташування туринського Ювентуса на тлі виступів на правах оренди в Кремонезе впродовж другої частини минулого сезону.

За цей час 22-річний виконавець відіграв приблизно 120 хвилин у трьох зустрічах.

Очевидно, що без ігрової практики закріпитись у основному складі команди Тіаго Мотти в юнака шансів не було, тому він наважився на геть новий крок у власній кар’єрі.

Генуезька Сампдорія забезпечила собі річну оренду футболіста та зобов’язалась викупити його контракт за 2 млн євро після її завершення.

Секулов залишив Ювентус із 10 хвилинами в одному матчі проти римського Лаціо (0:1) за плечима.