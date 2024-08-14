Італія

Із португальцями буде складно домовитись.

Португальський фланговий нападник Франсішку Консейсан під орудою власного батька, Сержіу Консейсана, повернувся до Порту восени минулого року в якості орендованого гравця з амстердамського Аяксу й усього за один сезон зробив так, аби "дракони" заплатили за нього більше ніж вдвічі, аніж продали до Нідерландів за рік до цього — 10,5 млн євро проти 5 млн євро.

А потім 21-річний виконавець поїхав у складі національної збірної на чемпіонат Європи-2024 до Німеччини й запам’ятався навіть після лічених епізодів, які провів на полі.

Однак цього літа шляхи порту та Консейсана-старшого розійшлись, після чого знову постало питання виступів Франсішку в складі "драконів".

За таких умов виник варіант із трансфером до туринського Ювентуса, проте з першої спроби вмовити Порту продати гравця не вдалось.

3 млн євро за річну оренду + 5 млн євро бонусів + 20 млн євро за повноцінний трансфер уже наступного літа — цього для Порту, як виявилось, недостатньо, тож "зебри" матимуть можливість переглянути власну пропозицію.

Консейсан забив вісім голів і віддав вісім гольових передач у 43 матчах минулого сезону.