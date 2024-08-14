Італія

Польський голкіпер набув статусу вільного агента.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з досвідченим голкіпером збірної Польщі Войцехом Щесни.

Керівництво туринського клубу домовилося з 34-річним поляком про дострокове розірвання угоди, яка була розрахована до літа 2025 року, за спільною згодою сторін.

Таким чином, Щесни залишає Ювентус на правах вільного агента після семи років виступів у Турині, протягом яких він встиг провести на клубному рівні 252 матчі, в 103 з яких він відстояв "на нуль" (всього пропустив 233 голи).

Раніше повідомлялося, що у послугах Войцеха Щесни зацікавлені Ан-Наср та Монца.