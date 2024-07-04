Італія

Голкіпер може залишитись у Італії за певних умов.

Польський воротар Войцех Щесни останні сім років захищав кольори туринського Ювентуса, проте на завершення сезону вирішив як припинити виступи за національну збірну після чемпіонату Європи-2024, так і змінити клуб.

Аравійський Ан-Наср наразі є ключовим претендентом на підписання 34-річного виконавця, однак ЗМІ також розглядають варіант, за якого поляк залишиться в Серії A.

Монца може йому в цьому допомогти, проте в здійсненні цього й сама потребує допомоги від Ювентуса.

Наразі італійський клуби ведуть поміж собою перемовини щодо спільної виплати зарплатні Щесни, яка становить 6,5 млн євро + бонуси за сезон. Юве при цьому має взяти на себе більшу частину витрат.

Повідомляється, що Адріано Галліані мав зустріч із агентом Войцеха минулого тижня, під час якої сторони погодились розглянути й такий варіант.

Щесни за сезон відіграв 35 матчів, пропустив 30 голів та 15 матчів провів "на нуль".