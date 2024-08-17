Італія

Португалець розпочинає свій шлях на чолі "россонері".

Напередодні матчу 1-го туру італійської Серії А між Міланом та Торіно, головний тренер "россонері" Паулу Фонсека відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить офіційний сайт "червоно-чорних".

"Перша гра завжди важка, Торіно дійсно хороша команда. Вони змінили тренера, я це добре знаю. Наш суперник грає організовано та компактно, а також добре працює з м'ячем. Ми добре підготувалися до цього матчу та хочемо перемогти. Ми хочемо показати свою індивідуальність із найпершої гри, хочемо зробити це для вболівальників.

Я прийшов в Мілан у потрібний момент своєї кар'єри. Відчуття дуже позитивні, з першого дня ми вже досягли більшого, ніж я очікував. В мене команда сильна, у нас велика віра й амбіції. Я не очікував, що гравці так швидко засвоять нашу нову футбольну філософію. Нині перемагають команди з якісними гравцями, але які діють, як команда. Нам завжди потрібно, щоб наші гравці розуміли, що разом ми сильніші.

Мілан працює та грає, щоб прагнути до вершини. Ми не можемо сказати, що попереду всіх у боротьбі за перемогу в лізі, але ми хочемо боротися за Скудетто. Інтер — чинний чемпіон, ми знаємо їхній рівень, Ювентус, Наполі та Аталанта, крім нас, також мають все необхідне, щоб конкурувати", — сказав Фонсека.

Матч між Міланом та Торіно відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.