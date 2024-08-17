Італія

Колектив Паулу Фонсеки був близький до поразки.

У рамках першого туру Серії А Мілан на своєму полі приймав Торіно.

У цьому поєдинку "россонері" зіткнулися з труднощами: на 30-й хвилині Тіав забив автогол, а на 68-й хвилині Сапата подвоїв перевагу своєї команди.

На 89-й хвилині Мората дебютував за Мілан у Серії А і забив один гол. На 95-й хвилині гри Окафор зробив рахунок нічийним — 2:2.

Мілан — Торіно 2:2

Голи: Мората 89, Окафор 90+5 — Тіав 30 (автогол), Д. Сапата 68.

Мілан: Меньян, Калабрія (Окафор 83), Тіав, Томорі, Салемакерс (Ернандес 60), Беннасер (Рейндерс 59), Лофтус-Чік, Чуквуезе, Пулішич (Муса 73), Леау, Йович (Мората 60).

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Войвода, Коко, Мазіна, Белланова (Дембеле 88), С. Річчі, Ілич (Тамез 71), Лінетті, Лазаро (Сазонов 88), Д. Сапата (Карамо 72), Санабрія (Адамс 60).

Попередження: Йович 57 – Войвода 45+1, С. Річчі 45+2, Тамез 90.