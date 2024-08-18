Італія

"Нерадзуррі" втратили перемогу на останніх хвилинах матчу.

У стартовому турі італійської Серії А сезону-2024/25, чинний чемпіон Італії міланський Інтер в компенсований час втратив перемогу в матчі з Дженоа Руслана Маліновського. Головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі висловився про гру з генуезькою командою.

"Я розчарований. Думаю, хлопці провели якісну гру, були сфокусовані. Перший тайм був непоганий, ми створили багато моментів, але пропустили випадковий гол, просто нещасний випадок. Потім ми знову знайшли свою гру.

У другому таймі стали повільніше пересувати м'яч, на 84-й хвилині забили гол, який вивів нас вперед, але я все одно незадоволений. Після голу ми повинні були краще розпоряджатися м'ячем. Пропустивши два таких голи, складно вигравати матчі.

Потрібно віддати належне Дженоа, але це нічия, яка не приносить нам задоволення, враховуючи, скільки ми створили.

Команда нашого рівня, не повинна більше пропускати, особливо таким чином", — наводить слова Індзагі Football Italia.