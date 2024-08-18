Італія

Одразу два конкуренти Довбика можуть залишити клуб.

Літнє трансферне вікно досі залишається відкритим, тож італійська Рома продовжує перебувати в процесі перебудови.

"Вовки" вже встигли підписати таких виконавців, як нападники каталонської Жирони Артем Довбик, туринського Ювентуса Матіаса Суле та півзахисника французького Ренна Енцо Ле Фе, а тепер роздумує над стратегією найближчих продажів.

Уссем Ауар, Андреа Белотті та Леонардо Спінаццола вже залишили клуб, і вже невдовзі до них можуть приєднатись захисники Кріс Смоллінг, Нікола Залевські й Рік Карсдорп, півзахисник Едоардо Бове, а також нападники Паулу Дібала, Теммі Абрагам та Елдор Шомуродов.

По кожному з них у римлян є певні пропозиції, однак найближчим до виходу вважається англієць Абрагам.