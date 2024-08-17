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Вони точно можуть задовільнити запити Роми.

Англійський нападник Теммі Абрагам мав невдалий досвід виступів у минулому сезоні через важку травму ахілла й тривалий період відновлення, зігравши всього 12 матчів (321 хвилину, 1 гол + 1 гольовий пас).

А після приходу до італійської Роми українського нападника Артема Довбика становище 26-річного виконавця в плані боротьби за місце в стартовому складі додатково погіршилось.

Вихід із ситуації очевидний — Абрагам уже на трансфері й очікує, коли його клуб отримає гідну пропозицію.

А оскільки Рома хоче отримати приблизно 20-25 млн євро, то й коло охочих підписати футболіста з такою медичною історією відповідно невелике.

Власне, реальні шанси має наразі виключно Мілан, однак навряд чи "россонері" зможуть конкурувати з пропозицією із Саудівської Аравії, якщо інтерес місцевих заможних клубів перетвориться на конкретні перемовини.