Італія

Сербський хавбек приєднається до Удінезе.

Центральний півзахисник Удінезе Лазар Самарджич продовжить кар'єру в Аталанті. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний серб німецького походження успішно пройшов медогляд в бергамському клубі, який за платить за нього гарантовані 20 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро в якості бонусів.

Зазначається, що Аталанта також запланувала медогляд правого захисника Фламенго Веслі.

У минулому сезоні Лазар Самарджич провів за Удінезе 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.