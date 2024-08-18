Італія

Поєдинок Серії А завершився з несподіваним рахунком.

У рамках першого туру чемпіонату Італії Верона на своєму полі приймала Наполі.

Матч завершився переконливою перемогою господарів, які відправили у ворота неаполітанського клубу три голи.

Зазначимо, що це був дебютний матч для головного тренера Наполі Антоніо Конте в Серії А.

Верона - Наполі 3:0

Голи: Лівраменто 50, Москера 75, 90+4

Верона: Монтіпо, Чачуа, Маньяні, Коппола, Фресе (Маньяні 58), Сердар (Белах'ян 21), Дуда, Кастанос (Суслов 58), Лівраменто (Харруї 73), Лазович, Тенгстедт (Москера 74).

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Нгонг 79), Мадзоккі, Лоботка, Ангісса, Спінаццола (Олівера 51), Політано, Кварацхелія (Распадорі 45+3), Сімеоне (Хеддіра 79).

Попередження: Коппола 20, Чачуа 30, Дуда 77 — Распадорі 89.