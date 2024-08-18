Італія

22-річний футболіст змінив один італійський клуб на інший.

Півзахисник Лазар Самарджич змінив один італійський клуб на інший. Хавбек залишив Удінезе і перейшов в Аталанту.

У клубі з Бергамо Самарджич гратиме на правах оренди. В угоді прописано пункт викупу за виконання певних умов. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше повідомлялося, що Аталанта заплатить за 22-річного півзахисника 20 млн євро, плюс ще п'ять мільйонів у вигляді бонусів.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 34 матчах Серії А, відзначившись 6 голами та 2 асистами.