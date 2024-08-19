Італія

Керманич Роми прокоментував першу офіційну гру українця в його команді.

Рома в першому турі італійської Серії A на виїзді зіграла внічию проти сардинського Кальярі.

Кальярі — Рома 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Серії А

У цьому матчі свої перші 90 хвилин від стартового свистка в складі "вовків" провів український нападник Артем Довбик, який улітку перейшов із каталонської Жирони.

Після завершення гри головний тренер "джаллороссі" Даніеле Де Россі прокоментував виступ свого підопічного.

"Перший тайм був непростим для нього, оскільки ми не давали йому багато передач. Ми самі поставили його не в найкращі умови.

Я думаю, що після перерви він дуже добре проявив себе, боровся, ледь не забив, і я впевнений, що він заб'є ще багато голів", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома зіграє вдома проти Емполі.