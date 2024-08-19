Італія

Гості без проблем розібралися з господарями.

У рамках першого туру Серії А Аталанта вирушила на виїзд до Лечче.

Колектив Гасперіні без особливих проблем впорався з господарями після поразки в Суперкубку УЄФА проти мадридського Реала.

Лечче — Аталанта 0:4

Голи: Брешіаніні 35, 66, Ретегі 45 (пен.), 57.

Лечче: Фальконе, Жендрей, Гаспар, Баширотто, Галло, П'єрре (Л. Кулібалі 46), Рамадані (Марчвінськи 76), Рафія (Беріша 83), Моренте (Банда 46), Крстович (П'єротті 69), Доргу.

Аталанта: Муссо, Де Роон, Джимсіті, Гієн, Дзаппакоста (Годфрі 68), Едерсон, Пашалич (Сулемана 89), Руджері, Брешіаніні (Палестра 89), де Кетеларе (Баккер 68), Ретегі (Касса 83).

Попередження: Де Роон 60, Едерсон 80.