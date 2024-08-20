Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 19 серпня 2024 року.
Ювентус — Комо, getty images
20 серпня 2024, 07:59
У рамках першого туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув розгромну перемогу над новачком найвищого дивізіону в особі Комо.
Команда Сеска Фабрегаса пропустила в свої ворота три "сухих" м'ячі, забезпечивши Тьяго Мотті успішний офіційний дебют в якості керманича "старої синьйори".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Комо у рамках 1-го туру італійської Серії А-2024/25:
Ювентус - Комо 3:0
Голи: Мбангула, 23, Веа, 45+1, Камб'язо, 90+1
Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Сілва, Гатті, Кабаль — Тюрам (Фаджолі, 67), Локателлі (Луїс, 79) — Веа (Савона, 46), Мбангула, Їлдиз — Влахович
Комо: Рейна — Сала, Гольданіга, Барба, Морено — Стрефецца, Браунедер, Базеллі (Енгельгардт, 22), да Кунья — Белотті (Габріеллоні, 56), Кутроне (Абільдгор, 63)
Попередження: Локателлі, Камб'язо — Сала, Енгельгардт, Верді, Гольданіга.