Італія

Цього разу — захисник долучиться до команди з Бергамо.

Кадрові проблеми бергамаської Аталанти перед початком нового сезону були очевидними під час матчу за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реала тиждень тому (0:2).

Тоді стало зрозуміло, що "оробічі" ще далекі від завершення роботи на трансферному ринку, тож найближчим часом варто очікувати від них на чергові придбання.

Зокрема, до Бергамо незабаром має приїхати фланговий захисник Торіно Рауль Белланова.

24-річний виконавець у свої кар’єрі вже мав досвід виступів за "Богиню", коли вона орендувала його із французького Бордо взимку 2020 року, але вже за пів року поступилась цим правом на користь Пескари.

Цього ж разу футболіст прибуде в якості повноцінного трансферу й коштуватиме Аталанті вже 25 млн євро.

Контракт до 2029 року із зарплатнею в 1,7 млн євро на рік уже готовий до підписання.

Белланова в минулому сезоні відіграв 39 матчів, забив 1 гол та віддав сім гольових передач.